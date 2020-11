Hellas Verona, il presidente Setti positivo al Covid: il comunicato del club

“Verona – Hellas Verona FC comunica che il Presidente Maurizio Setti è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito al test diagnostico effettuato ieri. Il Presidente, lievemente sintomatico, sta bene, è già in isolamento presso la propria abitazione e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Questa la nota apparsa sul sito ufficiale del club di Verona, in merito alle condizioni del presidente Maurizio Setti, risultato positivo al Covid.

