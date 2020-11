Il doppio ex Kovacevic: “Sarà una partita equilibrata ma vedo la Juventus favorita”

E’ online il match program di Lazio-Juventus sul sito ufficiale della società biancoceleste. Alla vigilia del match con i bianconeri è stato intervistato il doppio ex Darko Kovacevic:

“Sarà una partita importante ed equilibrata ma vedo la Juventus favorita: Cristiano Ronaldo è tornato ancora più forte dopo lo stop per il Covid, me lo aspetto decisivo. Attualmente lavoro all’Olympiakos, come consulente di mercato ma seguo sempre la Serie A. La Lazio è sempre stata una minaccia per lo scudetto durante il mio biennio alla Juventus, ricordo la loro vittoria ai nostri danni nel 2000. Avevano calciatori importanti come Simeone, Nedved e Mancini. Erano una squadra temibile, così come lo sono ora”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: