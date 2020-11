Luigi Immobile si “complimenta” con la Gazzetta: “A pagina 116 quando vinciamo la Scarpa d’Oro, invece in prima pagina quando…” – FOTO

Sono giorni in cui la Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda-tamponi di casa Lazio. Il fratello di Ciro Immobile, Luigi, non ci sta e attraverso le sue storie di Instagram mette a confronto due pagine del quotidiano (una risalente al 2 agosto ed una di questa mattina), accompagnate dal seguente messaggio: “Fate un po’ voi. In pagina 116 quando vinciamo la Scarpa d’Oro, pagina 1 quando c’è da buttare merda. Complimenti vivissimi a questo giornaletto rosa“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: