Matri: “Tornato alla Lazio grazie a Tare: provo a rubargli qualche segreto. Sogno? Un colpo alla Milinkovic”

E’ tornato alla Lazio grazie a Igli Tare, lo ha ammesso lo stesso Alessandro Matri ai microfoni di TuttoSport. L’ex calciatore ha spiegato del bel rapporto creato con il ds ai tempi in cui militava in biancoceleste: “A quel tempo mi disse che quando avrei smesso, mi avrebbe voluto nel suo staff. Non gli avevo dato molto peso, invece mesi fa mi ha ricordato quanto mi aveva detto. Ci siamo incontrati e sono tornato come colalboratore della direzione sportiva. Lo affianco in campo e nelle trattative, rimanendo sempre due passi dietro. Lo guardo, lo ascolto e cerco di rubargli qualche segreto del mestiere. E’ anima e cuore, sta sul pezzo tutto il giorno. Un colpo che sogno? Mi piacerebbe arrivare in anticipo su un talento con potenzialità da campione: un po’ come ha fatto Tare con Milinkovic”.

