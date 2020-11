Pirlo: “Domani partita difficile. La Lazio è molto brava nelle ripartenze”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la gara di domani contro la Lazio ai microfoni di Juventus Tv.

“Sarà sicuramente una bella partita perché Lazio-Juventus è una partita bella da giocare. Sarà una partita difficile, la Lazio è una grande squadra e l’ha dimostrato negli ultimi anni e quindi sarà una gara difficile da giocare ma entusiasmante. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, si chiudono bene dietro e poi cercano di ripartire soprattutto con i loro attaccanti e con Milinkovic-Savic. Dovremo fare una partita attenta, sbagliare poco tecnicamente per non dare il via ai loro contropiedi. Domani mi piacerebbe vedere una Juventus sicura e che abbia il dominio della partita. Essere sempre nelle posizioni giuste all’interno di una partita difficile come quella di domani. Potrebbe essere un bel gradino da scalare”.

