Pulcini: “Al Campus Biomedico è stato fatto solo il tampone rapido, poi come da Protocollo è stato fatto il PCR risultato negativo”

Il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare ancora una volta chiarezza sulla vicenda legata ai tamponi in casa biancoceleste: “La prima cosa da proteggere non è né la Lazio, né la mia persona, ma la salute dei calciatori e su questo nessuno può dirmi nulla. Ormai è diventata una storia infinita, un teleromanzo, leggo delle cose assurde. Si dice che non mi sono presentato alla Procura, ma non replico perché oltre ad essere sereno e tranquillo, sono anche gioioso. Non è nel mio stile replicare a qualche giornalista che magari non è obiettivo e non è documentato.

Ieri la società ha voluto controllare tre giocatori che potevano avere il sospetto di essere positivi al COVID-19, quindi ha chiamato un altro Ente per verificarlo. Dal momento che è importante la salute dei calciatori, non ha chiamato un “amico” per dirgli “se è positivo nascondilo”, ma una struttura qualificata e ricca di professionalità come il Campus Biomedico. Probabilmente c’è stato un fraintendimento, perché per fare un controllo del genere per i Protocolli non basta il tampone rapido, perché in caso di positività è necessario fare quello PCR, che va alla ricerca del genere RdRp, Gene E e Gene N, quest’ultimo quello che ha causato tutta la polemica. Mi sembra, perché non ho la certezza, che sia stato fatto solo quello rapido, e poi è stata data notizia alla stampa della positività prima di effettuare i controlli successivi, perché i dati sensibili vanno rispettati senza il consenso del calciatore. Solo il giudice può dire i risultati, oppure solo la ASL”.

