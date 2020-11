Repubblica | Roma, fallisce l’Opa di Friedkin: azionisti delusi

Buonumore che per il momento non hanno i Friedkin, almeno sul fronte dell’organizzazione societaria, visto che è per il momento fallito uno dei loro principali obiettivi: l’uscita dalla Borsa del club (i Friedkin detengono l’86,6 % acquistato da Pallotta).

Nell’ultimo giorno utile per l’Opa – lanciata a 0,1165 euro ad azione – sono infatti risultate pochissime le adesioni (hanno raggiunto solamente l’1,674% del capitale, con gli azionisti delusi per il prezzo offerto). Per il delisting sarebbe stato necessario arrivare al 95% totale. La strada che verrà intrapresa per arrivare comunque all’uscita dalla Borsa, seppur in tempi più lunghi e con qualche costo in più, passa adesso per un aumento di capitale che verrà deliberato il 9 dicembre. I tempi prevedono che venga fatto entro la fine del 2021, ma l’intenzione è anticiparlo all’inizio del nuovo anno. Dopo l’aumento i Friedkin arriverebbero sopra il 95% (oltre a immettere soldi freschi nel club giallorosso) e a quel punto verrebbe lanciata nuovamente l’Opa a prezzo di mercato, con gli azionisti costretti ad aderire, e con i nuovi proprietari liberi di uscire dalla quotazione del club. Un’altra strada, ma che avrebbe costi più alti, sarebbe legata alla costituzione di una nuova società che si fonderebbe con la Roma stessa, ma a quel punto i soci di minoranza potrebbero esercitare il diritto di recesso incassando più di quanto offerto dall’Opa. Senza addentrarsi troppo in tecnicismi, è chiaro che i Friedkin non molleranno comunque l’intenzione di gestire in maniera totale il club giallorosso, liberandosi dei piccoli azionisti e avendo così margini di manovra maggiori, liberandosi anche dei vincoli imposti in questi anni dalla Consob. La Repubblica

