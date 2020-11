SERIE A | Alla Sardegna Arena il Cagliari batte la Sampdoria. Sconfitta sonora del Benevento

Si è da poco concluso il primo match di questo sabato di Serie A. Alla Sardegna Arena sono scese in campo Cagliari e Sampdoria. Gara che si mette in salita per i blucerchiati al 40′ quando Augello viene espulso per un fallo da ultimo uomo. Nella ripresa il Cagliari sfrutta la superiorità numerica con Joao Pedro prima e Nandez poi che confezionano il successo per i rossoblù. Annullato dal Var il gol valido per il 3-0 di Sottil.

Sconfitta sonora del Benevento di Pippo Inzaghi che perde in casa con lo Spezia per 0-3. A segno Pobega nel primo tempo e doppietta di Nzola nella ripresa.

