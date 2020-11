SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Juventus

E’ tempo di big match per gli uomini di Inzaghi. Domenica alle 12.30 all’Olimpico andrà in scena Lazio-Juventus, ultima gara prima della sosta delle Nazionali. I biancocelesti in campionato sembrano aver ritrovato quel guizzo vincente di una volta, capace di dare spettacolo e rimontare partite come quella con il Torino. Con due vittorie consecutive e l’imbattibilità nel proprio girone di Champions, la Lazio è ora alla ricerca di ulteriori conferme nello scontro di domenica. Ma vediamo ora la situazione in casa Juventus.

LA JUVENTUS – La squadra allenata da Pirlo ha totalizzato 12 punti in 6 giornate, 2 in più dei biancocelesti. Il ritmo non sembra ancora quello della scorsa stagione, ma i bianconeri, dopo la sconfitta in Champions con il Barcellona, hanno ritrovato Ronaldo e i 3 punti, sia in campionato che in Europa. La sfida con la Lazio sarà quindi un test importante per il tecnico della Juventus che spera di proseguire la striscia di risultati positivi della sua squadra.

FORMAZIONE (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

LA STELLA – Le due stelle della Juventus di quest’anno sono senza dubbio Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Il portoghese, fuori dal campo per quasi un mese a causa del coronavirus, è rientrato nella gara con lo Spezia a metà secondo tempo rendendosi subito protagonista con una doppietta. Ma la vera macchina da gol bianconera al momento è Morata, 6 gol complessivi tra Serie A e Champions e autore di numerosi assist: in un modo o nell’altro è quasi una presenza costante nelle azioni da gol della Juventus. Attenzione però anche all’ex atalantino Kulusevski.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Juventus risale allo scorso dicembre. I bianconeri, allora allenati da Sarri, perdono la prima gara di campionato proprio contro gli uomini di Inzaghi, che ottengono invece la settima vittoria consecutiva offrendo spettacolo in un Olimpico pieno di tifosi. Al 25’ Ronaldo segna la prima rete del match ma Luiz Felipe di testa ristabilisce la parità a fine primo tempo. Al rientro in campo la Lazio, dopo l’espulsione di Cuadrado, sfrutta la superiorità numerica e con un capolavoro di Milinkovic-Savic passa in vantaggio. Nel finale, dopo il rigore fallito da Immobile, Caicedo cala il tris nel recupero, coronando così una prestazione brillante dei biancocelesti.

