SOCIAL | il ringraziamento di Immobile per la solidarietà ricevuta | FOTO

La questione dei tamponi è stato ed è ancora l’argomento principale di questi giorni in casa Lazio e nell’occhio del ciclone sono finiti i calciatori che sarebbero risultati positivi al Covid tra cui Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è stato pesantemente attaccato da molte persone del mondo dello sport ma non è mancato nemmeno il supporto di molti amici e colleghi e proprio a queste persone ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento attraverso una storia sul suo Profilo Instagram Ufficiale: “Desidero ringraziare tutti perchè in queste ore non solo la mia famiglia, che ovviamente è sempre accanto a me, ma tutti mi avete fatto sentire meno solo per tutte le accuse ingiuste che mi sono arrivate. Mi sono arrivati tanti messaggi da persone che hanno pensato soprattutto alla mia salute e a quella dei miei cari, mentre altri non hanno perso l’occasione per attaccare la mia persona con accuse che vanno sul personale e non c’entrano niente con la vicenda. Grazie davvero”.

