SOCIAL | Luis Alberto non vede l’ora di tornare in campo con i suoi compagni | FOTO

A meno di 24 ore dal big match tra Lazio e Juventus, c’è chi non vede l’ora di poter scendere di nuovo in campo. Dopo alcuni giorni di assenza infatti Luis Alberto è pronto e carico per tornare a giocare insieme ai suoi compagni come dimostra lui stesso con un post sul proprio Profilo Instagram Ufficiale.

