TMW | Lazio nel caos tra positività e negatività: alle 15,30 l’allenamento verità a Formello

La notte d’attesa, poi una lunga mattinata per arrivare a scoprire, nel primo pomeriggio, la verità. Ovvero se Immobile, Strakosha e Leiva ci saranno domani contro la Juventus oppure no. Questa mattina verranno eseguiti altri controlli, poi alle 14 è prevista la conferenza stampa di Inzaghi e alle 15.30 la squadra si ritroverà a Formello per la rifinitura della vigilia. Nonostante le parole del ds Tare c’è ancora grande incertezza perché dopo i tamponi di ieri – effettuati sia dalla Futura Diagnostica di Avellino (quello molecolare per tutto il gruppo squadra) che da un ente terzo come il Campus Biomedico (antigienico rapido solo per i tre) – sono venuti fuori due risultati diversi. I tre sarebbero risultati positivi e dunque indisponibili per il Campus. Dal laboratorio di Avellino, dove la Lazio di Lotito si è sempre appoggiata in questi mesi, filtra invece una versione opposta: ovvero che non ci sarebbe alcuna criticità nei tre calciatori ma solo in alcuni componenti dello staff. A confermarlo è lo stesso responsabile sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, che ribadisce come “tutto il gruppo squadra è negativo ed è a disposizione di Inzaghi”. È diventato un vero caso, tutto ciò: ora si attende l’allenamento odierno per capire effettivamente lo stato dei tre in questione.

In un momento di caos totale, tra polemiche e inchieste, ci sono due certezze. La prima è la rabbia del presidente Lotito, che non si aspettava tutto ciò ed è a lavoro per fare in modo che tutti i test ai calciatori vengano fatti presso un unico laboratorio centralizzato. La seconda, di campo, è su Luis Alberto: giovedì aveva comunicato di essere tornato negativo e ieri ha fatto sapere che ci sarà contro la Juventus.

