7° SERIE A | LAZIO-JUVENTUS 0-1 (15′ Ronaldo)

🇮🇹 7° #SerieA | ⚽ #LazioJuventus | 🗓️ 08/11/2020 | ⌚ 12:30 | 🏟 Stadio Olimpico | 📍 #Roma | 📺 #Dazn | ⚖️ #Massa | ☀️ 18°

21′ Occasione Lazio con Muriqi che in spaccata non riesce a metterla dentro a distanza ravvicinatissima, su sponda di Milinkovic.

19′ Va al tiro Correa ma la sua conclusione imperfetta termina oltre la traversa.

15′ Gol della Juventus! Ronaldo porta in vantaggio suoi ricevendo una palla messa in mezzo da Cuadrado.

11′ Ci prova Rabiot da fuori area: tiro angolato che non impensierisce l’estremo difensore laziale.

7′ Va alla conclusione Cristiano Ronaldo: nessun problema per Pepe Reina.

1′ Si fa subito vedere la Lazio: cross in mezzo per Muriqi che non impatta bene e Szczesny fa sua la sfera.

1′ PARTITII! Prima palla giocata dai padroni di casa.

I capitani Milinkovic e Bonucci sono davanti all’arbitro.

Squadre in campo per i saluti iniziali.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: