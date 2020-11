Convocazioni Nazionale, Immobile e Acerbi aspettano il via libera dalle autorità sanitarie competenti

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, in merito alla situazione Covid, sono ancora incerte le presenze dei 41 convocati da Mancini per la partita contro la Polonia: di questi, 16 dovranno rimanere presso il proprio domicilio, in quanto positivi al Covid-19. I giocatori in questione, appartenenti a sei club italiani dovranno aspettare il responso delle autorità sanitarie competenti prima di poter rispondere alla convocazione. Nella lista rientrano anche i nomi di due calciatori biancocelesti, Immobile e Acerbi: i giocatori dovranno aspettare che le federazioni (non solo quella italiana) ricontattino l’Azienda Sanitaria Locale nei prossimi giorni per avere il via libera.

