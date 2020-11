GdS | Inzaghi-Pirlo, ecco la nuova sfida

Da calciatori si sono già affrontati, da allenatori mai. Per Simone Inzaghi e Andrea Pirlo sarà il primo confronto in panchina in un vero e proprio big match. I due, accostati da un destino simile in estate perchè entrambi in orbita Juventus, rappresentano la generazione nuova di allenatori under 45, dove trovano spazio anche Gattuso e De Zerbi, che vuole lasciare un’impronta indelebile sul calcio italiano. Le idee a disposizione di Simone e Andrea sono molte con i due connotati entrambi da una forte personalità che hanno permesso al laziale di divenire un punto saldo a Roma e allo Juventino di saltare la gavetta, complice anche un grande curriculum. Sarà una sfida interessante con i due tecnici italiani pronti a guidare il calcio nostrano verso il futuro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

