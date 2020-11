GdS | Lazio ad alto rischio: la procura FIGC valuta le irregolarità

Continua il terremoto tamponi in casa Lazio. In vista del match di oggi contro la Juventus, Inzaghi dovrà far ancora a meno di Strakosha, Leiva e Immobile, mentre fuori dal campo continuano a susseguirsi le notizie. Nei giorni scorsi la procura FIGC ha acquisito del materiale a Formello per accertare eventuali violazioni del protocollo con le sanzioni, anche qui eventuali ovviamente, che andrebbero commisurate in base all’art. 8 delle norme erogate dal consiglio federale lo scorso 8 giugno secondo. In base a quest’ultime la gravità della violazione va commisurata in funzione del rischio per la salute dei calciatori e degli altri altri ai lavori nonché in funzione dall’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione. Le sanzioni, la cui applicazione varia un gioco decisivo la presenza o meno di dolo della società, variano dall’ammenda sino alla penalizzazione o retrocessione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che evidenzia anche come la questione potrebbe avere dei risvolti penali per violazione di isolamento di un positivo. Tra i reati più gravi potrebbe configurarsi anche l’ epidemia colposa ex art. 452 c.p. che si configura quando un positivo, evitando l’isolamento, contagia un altro soggetto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: