Il Tempo | Radu torna in lista e va subito in campo

Stefan Radu è tornato dopo poco più di un mese di stop. Il difensore romeno biancoceleste, fermo dal ’16 di Lazio-Inter dello scorso 4 ottobre, ha accettato l’iniziale esclusione dalla lista della Serie A per poi riprendersi il suo posto nella difesa capitolina appena ristabilitosi. Il suo è un rientro in lista da grande per un big match che lo vedrà già tra i protagonisti. Lo riporta Il Tempo

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: