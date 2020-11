Juventus, Szczesny: “Lazio pericolosa sulle ripartenze, bisogna stare molto attenti perché possono farci male”

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Lazio-Juventus. Sarà una bella sfida anche per quanto riguarda i singoli, a partire dalla porta: se in casa Lazio è assente Thomas Strakosha, con Pepe Reina chiamato a difendere ancora una volta la porta biancoceleste, tra Szczesny e Buffon, in casa Juventus, a spuntarla è stato il polacco. Proprio il numero 1 bianconero, ai microfoni di JTV, ha presentato il match. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una gara importante contro una squadra molto compatta, molto pericolosa sulle ripartenze, quindi bisogna stare molto attenti a non fare errori in uscita perché possono farci male. Non commettere errori in uscita è un aspetto molto importante perché loro sono molto pericolosi nelle ripartenze.

Juve migliorata? Nella fase offensiva è migliorata tanto, fare 8 gol in due partite non è mai semplice, tutte e due in trasferta, adesso bisogna ritrovare l’equilibrio giusto per non prendere gol”.

