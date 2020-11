Lazio-Juventus, Acerbi: “Caicedo non so come faccia. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo”

Al termine del match Lazio-Juventus, a Lazio Style Channel, ha parlato Francesco Acerbi: “Caicedo non so come fa, le cose fuori dal campo ci pensano gli altri. Questo è un gruppo eccezionale, compatto. L’approccio è stato buono, eravamo subito in partita. La Juve è un’ottima squadra e ha fatto un’ottima gara. Noi non abbiamo mollato fino alla fine sperando che poi qualcuno la buttasse dentro e poi è arrivo al gol. Il gruppo ha dimostrato di essere un grande collettivo. Loro ripartivano forti quando sbagliavamo, alcune pressioni le abbiamo sbagliate. Non abbiamo mai mollato e grazie ad Acerbi non abbiamo mai mollato. Mi piace dare una mano e correre senza mollare. Sono sempre positivo fino alla fine anche se in campo ci sono grandi campioni che bisogna stare attenti. Radu è fondamentale come giocatore ed in spogliatoio. Ha fatto un’ottima partita e sono contento che sono tornati quasi tutti. Manca solo Lulic, noi lo vediamo al campo e ci dà già motivazioni. Non ho mai pensato che i tre unti andavano alla Juventus. Penso sempre positivo fino alla fine senza mollare mai. I risultati ci danno ragione”.

