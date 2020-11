Per Lei Combattiamo Lazio – Juventus, Bentancur all’intervallo: “Dovevamo fare più gol” Lazio – Juventus, Bentancur all’intervallo: “Dovevamo fare più gol” Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Ai microfoni di Dazn, è intervenuto Bentancur dopo la prima frazione di gioco: “Abbiamo fatto una bella partita a livello offensivo, dovevamo fare più gol. Dobbiamo migliorare a livello difensivo ma stiamo facendo una grande gara. Non stavamo dando tutto quello che avevamo prima di questa partita, ora lo stiamo facendo.” Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: Per Lei Combattiamo @https://twitter.com/gabriele_rogani

