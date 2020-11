Lazio-Juventus, Bonucci sul goal di Caicedo: “È stato bravo, dovevamo essere meno leggeri”

Queste le parole di Leonardo Bonucci al termine della gara di oggi all’Olimpico, che in un accesso dibattito su SkySport con Giancarlo Padovan, risponde all’opinionista che lo accusa di aver difeso male Caicedo in occasione del goal: “Ho cercato di non concedergli il sinistro, è stato bravo Caicedo a stopparla bene e facendo un grande movimento. La colpa è di tutto il reparto non solo mia, sono stato il primo a dire che dobbiamo essere meno leggeri. Non ho detto di non aver sbagliato, ero nella posizione giusta cercando di posizionarmi tra palla e portiere, ma è stato bravo lui a rubare il tempo col destro, va dato merito agli altri.”

