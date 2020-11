Lazio-Juventus, Caicedo: “Sono senza parole, il goal è merito di tutti”

Altra partita che si conclude con il goal all’ultimo minuto di Felipe Caicedo, che ha regalato il pareggio alla Lazio contro la Juve in questa settima giornata di campionato. Caicedo nel post gara ha commentato così la partita ai microfoni di DAZN: “Sono senza parole, il goal è di tutti soprattutto di Correa che ha sviluppato bene l’azione. Non sono partito bene appena entrato in campo, ma questa squadra non molla mai, sapevamo che qualcosa sarebbe potuta succedere. Immobile, Leiva e Strakosha ci sono sempre stati vicini, con Ciro ho un rapporto speciale è una vera bandiera di questa squadra. Speriamo nei prossimi giorni di riavere tutti con noi per proseguire bene come stiamo facendo ora. Serviva una partita che ci desse la spinta per dare continuità ai risultati come l’anno scorso, oggi è successo questo, quindi dono felice del risultato e della prestazione della squadra.”

