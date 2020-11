Lazio-Juventus, Inzaghi: “Pareggio meritato, questa squadra ha un grandissimo cuore”

Al termine della gara tra Lazio e Juventus, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Inzaghi: “Abbiamo fatto un ciclo di partite incredibili con i giocatori contati. I giocatori si sono superati anche oggi e per questo l’esultanza è stata più spinta del solito. Penso che la Lazio abbia fatto una grande partita e abbia ampiamente meritato il pareggio. Abbiamo preso il gol su un’uscita sbagliata, poi la traversa di Ronaldo, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Penso che per come sia arrivati a questa sfida abbiamo fatto una grande gara. Credo che la prestazioni di quelli che sono entrasti sono la soddisfazione dell’allenatore, non dimentichiamoci che oggi mancavano Immobile, Strakosha, Leiva e Lulic. Ora abbiamo la sosta per lavorare nel modo migliore. I ragazzi sono stati bravissimi a fare questo inizio di stagione nel migliore dei modi. Posso avere la possibilità di Caicedo e Muriqi, Correa è stato bravissimo anche in fase di non possesso e si è fatto sempre trovare nel posto giusto. Non mi sembrava il caso di toglierlo. Penso che questa squadra ha un grandissimo cuore. Le difficoltà sono nel DNA della Lazio, è stato un ciclo durissimo, ma sapevamo che c’era bisogno di tutti così anche in Champions. Ora dobbiamo cercare di riposarci nel migliore dei modi per avere più rotazioni e scelte migliori in campo. Caicedo? È un grande giocatore e una grande persona. Da poco era qui si è fatto volere bene.”

