Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

Ultima sfida prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. E che sfida: all’Olimpico, tra poco più di un’ora, andrà in scena Lazio-Juventus, gara valida per la 7° giornata di Serie A. Nella scorsa stagione i biancocelesti si sono tolti diverse soddisfazioni contro i bianconeri, dal secondo posto in campionato grazie al 3-1 rifilato alla squadra di Sarri, all’altro 3-1 in Supercoppa Italiana in quel di Riyad. La Lazio ha voglia di ripetersi, ma non sarà facile. Ecco le formazioni ufficiali scelte da mister Inzaghi e mister Pirlo per la sfida delle 12:30:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, C. Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.

