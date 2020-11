Lazio-Juventus, Marusic nel pre partita: “Gara molto importante, vogliamo fare punti”

Ci stiamo avvicinando sempre di più al calcio d’inizio di Lazio-Juventus. Una sfida importante non solo per le due squadre, ma inizia ad esserlo anche in chiave classifica, visto che la Lazio, in caso di tre punti, andrebbe a scavalcare proprio i bianconeri, portandosi sempre più in alto, mentre la squadra di Pirlo aggancerebbe il Sassuolo al secondo posto. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per presentare il match contro la Juventus, è intervenuto Adam Marusic, esterno biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo una partita davanti molto importante, l’abbiamo preparata bene e vediamo cosa succede.

Queste ultime partite le abbiamo giocate con molte difficoltà, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra molto forte. Oggi siamo concentrati sulla Juventus. Giochiamo contro una squadra che vuole sempre vincere, ma anche noi vogliamo fare punti”.

Dopo aver parlato alla radio ufficiale biancoceleste, Adam Marusic ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Dazn. Ecco le sue parole: “Mentalmente stiamo tutti bene, siamo concentrati in questa partita. Sarà una gara molto importante, poi vediamo tutto il resto”.

