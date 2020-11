Lazio-Juventus, Paratici nel pre partita: ”Se qualcuno non rispetta le regole è giusto che venga punito”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Lazio–Juventus, il dirigente sportivo bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN: ”La vicenda della Lazio non ci coinvolge. Quindi nostro umore è di preparare la partita, di essere qui con la testa e cercare di giocare una grande gara per portare a casa la vittoria. Chiesa ha avuto un risentimento muscolare ieri mattina e abbiamo provato a vedere come reagiva, però stamattina non si sentiva non libero e quindi non è a disposizione. Su Morata ci aspettavamo questo, perché lo conosciamo molto bene da quando aveva 20-21 anni e siamo sempre rimasti in contatto con lui perché è un ragazzo speciale, oltre che un bravissimo calciatore. Abbiamo seguito la sua carriera e ha sempre giocato in grandi squadre. Quest’abitudine a giocare in grandi squadre è un quid e un plus importante per giocare nella Juventus. Oggi è una persona più matura e un giocatore migliore di quello che era quando arrivato da noi, che era un grandissimo calciatore ma ancora in un’età in cui doveva sviluppare la sue potenzialità.

Sulla questione dei tamponi, continua.

”Al di là dell’uniformità dei controlli, ci sono regole normative che ci permettono di dare regolarità e continuità al campionato. Se qualcuno non le rispetta è giusto che ci siano delle autorità competenti che accertino ed, eventualmente, puniscano chi non le rispetta. Questa è per la regolarità del campionato. Se noi guardiamo negli ultimi due mesi, purtroppo, tutte le squadre sono state colpite dal Covid però, nonostante questo, grazie ai protocolli tutte le gare dei maggiori campionati europei di Champions ed Europa League si sono disputate e, quindi, credo che il protocollo sia appunto la strada che dobbiamo seguire.”

