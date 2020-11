Lazio-Juventus, Peruzzi nel prepartita: ”Quando incontri la Juventus non c’è bisogno di dire nulla alla squadra”

Nel pre partita di Lazio–Juventus, il dirigente sportivo biancoceleste Angelo Peruzzi è intervenuto ai microfoni di DAZN: ‘‘Nonostante abbiamo delle defezioni siamo riusciti a portare dei risultati a casa e questo ci fa piacere perchè abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito che nei momenti di bisogno c’è sempre. A prescindere dalle motivazioni, più o meno, è logico se ti mancano degli elementi qualcosa perdi,però cerchiamo di sopperire in tutte le maniere come abbiamo fatto fino adesso e poi vedremo. Non penso che quando incontri la Juventus devi dire qualcosa ragazzi.”

