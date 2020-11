Lazio-Juventus, Pirlo:”Buona prestazione, ma serve più cattiveria per vincere queste partite”

La squadra di Andrea Pirlo si fa riprendere all’ultimo minuto da Caicedo, dopo essere andata in vantaggio nel primo tempo con una rete di Cristiano Ronaldo. Questo il commento dell’allenatore della Juventus nel post partita su DAZN: “Una bella partita, non ci sono stati molti pericoli per noi, però partite del genere si vincono con curando ogni minimo dettaglio. Non. siamo riusciti a gestire bene la palla negli ultimi dieci secondi, per è capitato di aver preso goal. Siamo soddisfatti per la prestazione ma non per il risultato finale. La mentalità è quella giusta di dominare la partita e di gestire determinate situazioni nel migliori dei modi, oggi i ragazzi hanno dato il massimo dimostrando di poter giocare determinate partite, peccato per il risultato perche meritavamo sicuramente di più. Manca la cattiveria e la voglia di raggiungere la vittoria che serve per vincere il campionato, che oggi c’è stata ma solo per una parte di gara. Guardando il complesso della partita siamo abbastanza soddisfatti, Ronaldo è fondamentale per noi, Cuadrado ha fatto una grande partita ma ha sbagliato in occasione del goal all’ultimo minuto. Ogni partita ci serve per inserire nuove idee in campo, ra nostra crescita è un pò rallentata dagli infortuni ma siamo fiduciosi.”

Il tecnico bianconero ha poi parlato in conferenza stampa: “E’ un peccato perché avevamo in mano la partita gestendo bene le situazioni senza mai ricevere un tiro in porta. Dovevamo fare gestire meglio gli ultimi secondi, non è colpa di un singolo ma di tutta la squadra. Serve la voglia e la fame per raggiungere il risultato. Mi è piaciuto come abbiamo interpretato la gara facendo un buon gioco, abbiamo sfruttato male qualche ripartenza. Non sono preoccupato del distacco in classifica, questa prestazione ci dà morale e dobbiamo continuare a lavorare così. L’atteggiamento di Dybala non è stato sbagliato, ha bisogno di lavorare e giocare per trovare la forma migliore. La Lazio ha iniziato a gettare palloni in area per cui è normale abbassarsi ma non avevamo corso pericoli. Il nostro assetto non è cambiato rispetto al solito, ovviamente le assenze si sono fatte sentire”.

