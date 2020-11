Lazio, è finita l’era della zona Cesarini, Caicedo è il suo nuovo erede: ecco le statistiche

Come riportato da Lazio Page, con la rete odierna Felipe Caicedo ha segnato 6 reti in Italia dal 90′ in poi, di cui 5 decisivi per le sorti del risultato finale. Ha così superato di un gol Renato Cesarini, ex attaccante di Juventus e Nazionale, che ne ha segnate 5, una solamente decisiva per il risultato finale (in una partita tra Italia e Ungheria del 1931).

In Italia #Caicedo ha segnato 6 gol dal 90’ in poi (5 dei quali decisivi per il risultato) uno in più di quelli di Renato Cesarini (considerando Juventus e Nazionale) che ne ha realizzati 5, uno solo decisivo per il risultato (Italia-Ungheria 3-2, 1931)#ZonaCaicedo #LazioJuve — Lazio Page (@laziopage) November 8, 2020

▪️Renato Cesarini

Gol dall’80’ 29/30

Juve-Padova 3-1

83’ 31/32

Juve-Alessandria 3-0

90’

Lazio-Juve 0-3

90’ 1931

Svizzera-Italia 1-1

85’ 1931

Italia-Ungheria 3-2

90’ (decisivo) 32/33

Juve-Lazio 4-0

90’ 33/34

Juve-Genoa 8-1

83’

90’ 34/35

Roma-Juve 1-2

83’ — Lazio Page (@laziopage) November 8, 2020

