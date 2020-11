MOVIOLA- Massa dirige senza affanni, ma la distribuzione dei gialli rimane discutibile

Continua la striscia d’imbattibilità della Lazio che all’Olimpico blocca sul pari la Juventus grazie al solito Caicedo a tempo quasi scaduto dopo una gara corretta diretta senza grandi errori da Massa. Nella prima frazione l’arbitro d’Imperia dirige senza alcun problema una gara molto corretta. Poche le interruzioni da parte del fischietto ligure che sceglie di lasciar giocare su vari interventi dubbi evitando anche di estrarre cartellini pesanti. Il primo giallo del match arriva solamente nel recupero quando: Cataldi ferma al limite dell’area un’incursione pericolosa di Kulusevski e viene ammonito. Nella ripresa i ritmi rimangono alti con Massa che, a differenza dei primi quarantacinque minuti, alterna alti e bassi. Così, mentre prima estrae giustamente il giallo su Bentancur, poi non ammonisce Rabiot che stende Correa poco fuori dall’area di rigore ed infine punisce eccessivamente il subentrato Akpa Akpro per un fallo comune in mezzo al campo. Corrette, invece, sia la decisione sul tocco di mano di Rabiot in barriera con il braccio del francese a protezione del viso sia l’ammonizione di Cuadrado in ritardo su Acerbi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: