Russia, Cherchesov taglia Dzyuba per un incidente hot

Mercoledì sera fa siglava l’assist per il gol dello Zenit contro la Lazio in Champions League, oggi viene escluso dalla nazionale russa a causa di un grave video a luci rosse. Come riportato da gianlucadimarzio.com, Artem Dzyuba è stato tagliato dalle convocazioni dal ct russo Stanislav Cherchesov: l’attaccante dello Zenit, e della nazionale russa, è comparso sui social nudo, intenzionato a masturbarsi, con le foto che si sono rapidamente diffuse attraverso il web. Sembra che stesse guardando un programma in televisione diretto da Maria Orzul, una sua vecchia conoscenza. L’attaccante salterà quindi le sfide della Russia contro Serbia, Turchia e Moldavia.

