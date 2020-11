Serie A, equilibrio tra Atalanta-Inter e Torino-Crotone. Bene la Roma a Genova

Alle ore 15 sono andate in scena Atalanta–Inter, Genoa–Roma e Torino–Crotone. A Bergamo Miranchuk (’79) risponde a Lautaro (58′), sorriso a metà per Gasperini e Conte che non riescono a trovare i tre punti dopo le sconfitte in Champions League. A Genova continua il buon momento di forma della Roma: il risultato è 1-3 per gli uomini di Fonseca. La sblocca a fine primo tempo Mkhitaryan (45+2′), pareggia Pjaka (50′) a inizio secondo tempo, ma poi è sempre Mkhitaryan a riportare in vantaggio la Roma prima e a chiudere la gara poi (66′,85′). Decisiva, quindi, la tripletta dell’armeno. Pareggio a reti bianchi allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Crotone, 0-0 quindi il risultato finale. Gli uomini di Gianpaolo non riescono a ripetersi dopo la bella vittoria a Genova di mercoledì sera per 1-2.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: