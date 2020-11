SOCIAL | Jony segue Lazio – Juventus da casa FOTO

Lazio–Juventus non è una partita come e altre, e questo lo sa soprattutto chi ha vestito la maglia biancoceleste. Jony è uno di questi, e lo scorso anno è stato più volte chiamato in causa, essendo un protagonista della banda Inzaghi. L’esterno spagnolo, oggi in forza all’Osasuna, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram, che lo vede impegnato nel vedere la gara dell’Olimpico da casa: “Daje Lazio“, ha aggiunto lo spagnolo.

