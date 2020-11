TMW | Lazio sotto la lente della Procura Federale: i tempi dell’inchiesta

Avrà il suo bel da fare Inzaghi quest’oggi per isolare i suoi ragazzi dal clamore mediatico degli ultimi giorni che si sta riversando sulla Lazio. In campionato c’è da proseguire la striscia d’imbattibilità alimentata anche dalla Champions League, mentre fuori dal rettangolo verde continua a rimanere vivo il tema tamponi che quest’oggi priverà i biancocelesti Leiva, Immobile e Strakosha. Sul punto, nella giornata di martedì la Procura Federale ha aperto un’inchiesta ufficiale contro i capitolini per “accertare eventuali violazioni ai protocolli sanitari” con le tempistiche della decisione che ora variano in base alle documentazioni acquisite. Qualora il materiale fosse sufficiente, l’indagine può concludersi immediatamente, in caso contrario potrebbe prolungarsi sino ad un massimo di 60 giorni, prorogabili solamente per due volte, la prima di quaranta giorni e la seconda di venti. Conclusa questa fase, ci sarà poi una decisione: si va dall’archiviazione ad deferimento sino al rinvio a giudizio attraverso i vari gradi della giustizia sportiva. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: