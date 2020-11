Avvocato Gentile: “Ho chiesto io il rinvio dell’audizione del Dott. Pulcini, oggi stabiliremo la nuova data”

Questa mattina era previsto l’interrogatorio presso la Procura della Repubblica del Dott. Ivo Pulcini, medico della Lazio, per questione dei tamponi che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Sentito dalla redazione di Laziopress.it, l’Avvocato Gianmichele Gentile, ha spiegato per quale motivo è stato rinviato l’incontro con il PM:

“Il Dott. Pulcini è stato convocato per un interrogatorio per la data di oggi, mentre la decisione di chiamarlo è stata effettuata venerdì. Stamattina alle 10 ho chiamato il Procuratore per chiedergli il rinvio dell’audizione per un orario pomeridiano, perché semplicemente questa mattina io avevo già un’udienza fissata e quindi ero impossibilitato a presenziare. Probabilmente avverrà in una data pomeridiana che stabiliremo oggi”.

