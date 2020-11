Consiglio Federale, l’arrivo di Claudio Lotito in FIGC: gli argomenti all’ordine del giorno | VIDEO

Questa mattina, in FIGC, si terrà il Consiglio Federale. Mentre la maggior parte dei partecipanti assisterà in conference call, in presenza, oltre al Presidente della FIGC Gabriele Gravina ed al Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, c’è anche Claudio Lotito. Ecco l’arrivo in Federazione del Presidente della Lazio.

Come riporta il sito ufficiale della FIGC, è stata fissata per le ore 11.30 di lunedì 9 novembre la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 31 agosto e del 15 settembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; prima rimodulazione del Budget Annuale 2020; relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231 e Piano di Attività 2020/2021; nomine di competenza; modifiche regolamentari; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.

