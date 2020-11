CorSera | Caicedo: “Senza parole”. Il tweet di Immobile: “Ti amo bestione”

Renato Cesarini, negli anni 30, era entrato nella storia per molto meno. Ormai, per i laziali, quando si alza la lavagna luminosa con i minuti di recupero inizia la Zona Caicedo. Quella in cui può succedere qualcosa ogni volta che l’ecuadoriano tocca il pallone. A Torino, otto giorni fa, il gol del 4-3 era arrivato al 98’; ieri, dopo la sanguinosa palla persa da Dybala, al 93’40’’ c’è stata una rimessa laterale per la Lazio proprio davanti alla panchina di Simone Inzaghi. Marusic aveva il pallone tra le mani, voleva darlo indietro: forse sarebbe partito l’ultimo pallone alto verso l’area. Inzaghi, però, ha commesso fallo, spingendo la schiena del suo giocatore per invitarlo a mettere il pallone avanti. Il resto è, nel suo piccolo, un’altra pagina di storia: Correa che salta due avversari, Caicedo che si gira e di destro batte Szczesny. Lazio-Juventus finisce lì, con Inzaghi che è il primo a correre ad abbracciare la Pantera. Poi arrivano tutti gli altri.

Chissà se ci fosse stato il pubblico all’Olimpico cosa sarebbe successo: probabilmente il finimondo. Caicedo anziché restare in campo sarebbe andato sotto la Curva Nord. A casa, davanti ai televisori, c’erano tante piccole curve. In una di queste sedeva Ciro Immobile, uno dei tre isolati: al gol del pareggio non si è tenuto. «Mo’ dite ancora che è c… – ha scritto su Instagram – Io ti amo bestioneeeee. Questo gruppo non molla mai, grandi ragazzi!». «Con Ciro abbiamo un rapporto eccezionale – ha detto Caicedo – Lui è sempre vicino a me e alla squadra. Lui, Lucas, Tommy (Strakosha, ndr) ci hanno fatto l’in bocca al lupo, ci sono mancati». Nelle difficoltà, la Lazio si è compattata, e rin- grazia ancora una volta l’uomo dei minuti finali: «Ancora lui, ancora lui», dicevano i giocatori rientrando negli spogliatoi. «Non so come faccia, non c’è una spiegazione logica a tutto questo – dirà Acerbi – Ma per fortuna ce l’abbiamo noi». Dopo Sassuolo, Juventus lo scorso anno, Torino, ancora la Juve. «Sono senza parole – l’ammissione di Felipe – Anche se stavolta il gol è tutto merito di Correa. Avevo sbagliato due palloni anche perché il campo non era in perfette condizioni, ma eravamo tutti convinti che qualcosa potesse succedere».

Lo sapeva pure Inzaghi: «Caicedo è un grande giocatore e una grandissima persona. Sbagliò un gol a Crotone che forse ci avrebbe dato la Champions, ma l’indicazione alla società fu quella di tenerlo con noi. È il giocatore ideale per completare il reparto e sa qual è il suo ruolo nella squadra. A San Pietroburgo e contro la Juventus avrei voluto farlo giocare di più, ma sta convivendo con un problema alla spalla». La Lazio lo aveva perso, lui aveva i biglietti per il Qatar: ci andrà, ma solo in vacanza.

Corriere della Sera

