Covid, aumentano i positivi in casa Roma

AGGIORNAMENTO 23.20: Salgono a tre i positivi nella rosa della Roma, che dopo quella di Fazio e Santon, registra anche la positività di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha comunicato infatti, con un post sul suo profilo Instagram ufficiale, di aver contratto il coronavirus e di aver iniziato immediatamente la quarantena.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, due giocatori della rosa della Roma sono risultati positivi al COVID-19, dopo i tamponi effettuati nella giornata di oggi. Si tratta dei due difensori Federico Fazio e Davide Santon. Il primo era in panchina ieri nella trasferta di Genova, negativo al test fatto sabato sera e risultato invece positivo oggi. Il secondo, non ha contatti con i compagni da una decina di giorni, per via di un infortunio muscolare che lo costringe a lavorare a parte. I due calciatori si aggiungono quindi alle positività di Edin Dzeko e del giovane Boer, mentre termina l’isolamento durato ventuno giorni per Diawara e Calafiori, i quali dopo aver superato i test d’idoneità, possono tornare a disposizione di Fonseca.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: