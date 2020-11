Figc, Gravina: ”Con le Nazionali non stiamo facendo bella figura. Lazio? La Procura Federale ha avviato il suo lavoro”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina è preoccupato per la situazione della Federazione Italiana che è l’unica dove non esiste coordinamento fra le Asl. Non è possibile venir meno ad una legge dello Stato: chi viola il protocollo deve essere deferito. Si deve parlare di quarantena, non di ”isolamento soft” per i positivi e, per questo motivo, è stata rivolta una richiesta di chiarimento al Cts: è necessario stabilire se l’isolamento debba essere svolto presso una struttura o a casa, come hanno consentito alcune deroghe della ASL. Sul Caso Lazio, afferma che la Procura Federale ha avviato il suo lavoro, ma non ne sa di più. Bisogna attendere la fine delle indagini. Il presidente della Figc afferma che l’Italia non sta facendo una bella figura a livello internazionale, ragion per cui, sono stati contattati tutti i ministri competenti per ovviare alle conseguenze di questa situazione. Invece, per quanto riguarda i tamponi generalizzati, è stata proposta la centralizzazione delle procedure per gli esami. In passato era già stata presentata l’idea, ma solo adesso si sta andando verso questa direzione perché si ritiene che sia più giusto per tutte e tre le leghe. Queste le parole espresse da Gabriele Gravina e riportate da La Gazzetta dello Sport.

