GdS | Il Bologna valuta l’esposto contro la Lazio: da chiarire la posizione di Leiva

Non solo l’esposto del Torino in merito al match giocato con la Lazio il 1° novembre. Anche il Bologna starebbe pensando ad un’azione simile per la partita giocata con la squadra biancoceleste la settimana prima, sabato 24 ottobre. La società emiliana attende gli sviluppi delle inchieste della magistratura sportiva e di quella ordinaria, ma intanto sta monitorando la situazione. Due giorni dopo la partita di campionato con la formazione allenata da Mihajlovic, l’Uefa ha infatti fermato cinque giocatori della Lazio a 48 ore dal match di Champions con il Bruges. Di questi quattro, uno – Pereira – è stato poi riammesso in quanto è stato certificato che si trattasse di falso positivo, gli altri quattro (Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson) sono invece rimasti in isolamento a Roma, salvo poi in un caso (Immobile) essere “liberato” per il match di campionato col Torino e quindi nuovo fermato dall’Uefa prima del match di San Pietroburgo con lo Zenit (insieme con Leiva e Strakosha e in aggiunta a Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson). Per quanto riguarda Lazio-Bologna, le attenzioni si starebbero concentrando sulla posizione di Lucas Leiva.

FARI SU LEIVA

Il giocatore brasiliano è stato fermato dall’Uefa prima dello Zenit, aveva giocato (entrando nella ripresa) con il Torino perché risultato negativo ai tamponi fatti per il campionato, mentre aveva saltato i tamponi Uefa fatti il lunedì precedente in vista del match con il Bruges. Non li aveva svolti perché non faceva parte del gruppo squadra in quanto indisponibile. Contro il Bologna aveva però giocato, salvo essere sostituito poco prima dell’intervallo. La Lazio non ha mai dato comunicazioni ufficiali sui motivi della sostituzione e del successivo stop. Si era parlato di qualche linea di febbre, ma anche di una botta alla schiena ricevuta dal giocatore del Bologna Schouten. I due erano effettivamente entrati in contatto attorno al quarto d’ora e il fallo, inizialmente ignorato dall’arbitro, determinò – tramite Var – l’annullamento del gol segnato nel frattempo da Svanberg. Difficile capire come stiano le cose, solo le inchieste potranno far luce. E il Bologna quelle attende prima di muoversi. Oltre a Leiva anche Luiz Felipe era presente col Bologna (ma è rimasto in panchina) e poi è rimasto fuori dal gruppo squadra per la partita di Bruges. Ma nel suo caso, a differenza di Leiva, non c’è stata una successiva positività.

La Gazzetta dello Sport

