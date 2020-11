La Repubblica | Rinnovo Inzaghi: passi in avanti per la firma del contratto

La Lazio, nonostante le difficoltà, non molla, ci mette il cuore fino all’ultimo. Questo spirito non viene solo dagli uomini che scendono in campo, ma da tutto il gruppo, capitanato da mister Simone Inzaghi. E’ lui che, da quasi cinque anni sulla panchina biancoceleste, trasmette la lazialità ai suoi uomini. Come riporta questa mattina La Repubblica, la questione rinnovo del contratto del mister sembra essere ad un punto di svolta: il Presidente Lotito, in un momento così delicato per la squadra, ha apprezzato l’atteggiamento con cui l’allenatore lo ha affrontato. Inzaghi è in scadenza nel 2021, ma la firma sul nuovo contratto sembra essere dietro l’angolo, visto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Sono stati fatti quindi importanti passi in avanti, per legare ancora di più Simone Inzaghi alla storia della Lazio.

