Inchiesta tamponi, rinviata l’udienza in programma oggi del medico Lazio in Procura

AGGIORNAMENTO ORE 11:22 – L’udienza in programma oggi in Procura Federale, dove era atteso per essere ascoltato il responsabile sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, non si terrà più nella giornata odierna, perchè è stata rinviata.

Settimana cruciale perciò caso tamponi che vede coinvolta la Lazio. In corso ci sono due indagini che corrono su binari paralleli: oggi la Procura Federale sentirà nuovamente il responsabile sanitario biancoceleste Ivo Pulcini su eventuali violazioni del protocollo; mentre la Procura della Repubblica di Avellino, acquisiti i documenti dei tamponi dei giorni scorsi nel blitz della Finanza a Formello e Avellino, continuerà a lavorare per capire se sia in possesso dei requisiti di competenza. Scavallato questo nodo i magistrati irpini potrebbero ipotizzare l’accusa di falso e successivamente iscrivere i primi nomi (non ancora usciti) nel registro degli indagati. Possibile sull’onda degli eventi, che poi in là si possano aggiungere altre Procure, ipotizzando il reato di epidemia colposa. Tutto parte della difformità tra i risultati (tutti negativi) dei tamponi effettuati dalla Lazio nel laboratorio di Avellino e quelli (positivi per Leiva, Strakosha, Immobile confermati nel successivo test biomolecolare del Campus Biomedico di Roma) della UEFA.

