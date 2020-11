Lazio-Juve, prima fa partire l’azione e poi corre per esultare: i secondi finali di mister Inzaghi | VIDEO

L’azione del gol del pareggio di ieri pomeriggio contro la Juventus ha un protagonista principale: Simone Inzaghi. Il mister biancoceleste, negli ultimi secondi della sfida, con la Lazio sotto di un gol, ha dato il via all’azione del pareggio: la rimessa laterale vicino alla panchina che stava per battere all’indietro Adam Marusic, è stata indirizzata verso Correa proprio dal mister che, “spostando” l’esterno alla battuta, ha permesso al montenegrino di vedere il Tucu lungo linea pronto a ricevere palla. L’azione poi si è conclusa come tutti sappiamo, con la magia dell’argentino che, in area di rigore, ha servito Felipe Caicedo, ed il Panterone, nei suoi minuti, ha insaccato alle spalle di Szczesny. Inzaghi però, non è stato solo il protagonista dell’azione, ma anche quello dell’esultanza dopo il gol, primo a partire verso Caicedo per abbracciarlo. Questo è lo spirito della Lazio. Il club biancoceleste, attraverso un video, pubblicato sul profilo ufficiale Instagram, ha ripercorso gli ultimi secondi di quell’azione.

Visualizza questo post su Instagram

