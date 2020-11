Serie A, Immobile nella classifica dei giocatori per chilometri percorsi

Come riportato da Sky Sport, attraverso i dati della Lega Serie A, è stata stilata una classifica dei calciatori in riferimento ai chilometri percorsi in questa stagione. Dei 468 giocatori che hanno calcato il campo fino ad ora ben 10 centrocampisti occupano le prime dieci posizioni. L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, supera di quasi mille chilometri Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku, posizionandosi al 154esimo posto nella particolare classifica con ben 9,516 km percorsi a partita in 402 minuti totali.

