Serie A, tre biancocelesti nella top 20 dei migliori rigoristi della storia. Due ex nella top 10 per rigori sbagliati

Come riportato da Sky Sport, nella classifica all time dei migliori rigoristi della Serie A,, spiccano i nomi di Ciro Immobile (7°), Massimo Oddo (10°) e Bruno Giordano (18°) che si posizionano nelle prime venti posizioni. L’attuale numero 17 della Lazio, con 34 gol su 38 rigori tirati ha l’89,47% di media realizzativa. I due ex biancocelesti Oddo e Giordano hanno invece rispettivamente l’88% e l’85,19% come media di rigori segnati. Altri due bandiere della Lazio fanno parte di un’altra speciale classifica, ovvero quella dei peggior tiratori dal dischetto, in media a quanti battuti in carriera. Il primo è Silvio Piola, attualmente il miglior realizzatore di sempre del campionato con 274 reti, è al quarto posto dei peggior tiratori dagli 11 metri con ben 14 rigori falliti su 38, seguito da Roberto Mancini con 17 errori su 88.

