Bastos: "Un piacere lottare per i colori della Lazio" – FOTO

A poche settimane dall’ufficialità della sua cessione all’ Al-Ain Saudi, Bastos ha mandato i suoi saluti personali alla Lazio per l’esperienza passata in biancoceleste, ricordando questa con tre foto iconiche della sua permanenza nella capitale. Queste le sue parole: “È stato un piacere lottare per i colori di questo grande club. Ringrazio tutti per avermi fatto sentire a casa durante questi quattro anni insieme. Buona fortuna e vi Auguro tutto di meglio. il viaggio continua.“

Poco dopo si sono aggiunti i commenti di alcuni giocatori della Lazio che lo hanno salutato e ringraziato con dei messaggi. Tra questi: Radu “E’ stato un onore giocare con te. Ci mancherai”, Patric “Grazie di tutto Quisii, meriti il meglio te e la tua famiglia”, Strakosha “Grande bastoss”, Cataldi “Grazie di tutto Basty ci mancheranno i tuoi balli in spogliatoio” e Luiz Felipe “Mi mancherai mio fratello maggiore. Buona fortuna in questa nuova avventura”

