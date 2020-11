Via libera ai nazionali. La Asl di Roma non pone limiti per i giocatori della Lazio

Secondo quanto riferito da Matteo Petrucci su Sky la Asl di Roma a cui fa riferimento la Lazio non ha posto dei limiti per la partenza dei nazionali. Alcuni, come Correa e Milinkovic, sono partiti ieri, mentre altri oggi. L’unico giocatore momentaneamente fermato direttamente dalla Federcalcio è Francesco Acerbi, in attesa di ulteriori sviluppi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: