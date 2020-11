Barigelli, direttore Gazzetta dello Sport: “Sui tamponi ho messo solo in fila fatti oggettivi. Immobile? Non abbiamo celebrato a dovere la Scarpa d’Oro”

La situazione tamponi tiene banco in casa Lazio con i biancocelesti che, dopo gli ultimi giorni nell’occhio del ciclone mediatico, attendono di chiarire al meglio la vicenda. Sul punto, in diretta ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli: “La Lazio non mi ha mai chiamato in questi giorni. Con la Lazio ci siamo sentiti poco, ma non ho avuto rapporti difficili. I rapporti si sono arroventati negli ultimi dieci giorni. Sui tamponi, a differenza di altri argomenti come quello sull’ingresso dei fondi, abbiamo intrapreso una campagna decisa, sia sotto forma di numero di pezzi e di cronaca. La situazione tamponi può permettere in discussione il sistema calcio in Italia. Io, comunque, separerei il discorso Lotito ed il discorso Lazio. La vicenda di cui parliamo ha interessato la procura federale e quella della Repubblica, quindi bisogna trattare la situazione con rispetto. Ho messo solamente in fila i fatti oggettivi che riguardano vari società e soprattutto la Lazio perchè i tamponi contestati sono tanti e riguardano laboratori diversi. Ci tengo a precisare che non abbiamo detto nulla circa una possibile falsità dei tamponi. Non abbiamo scritto nulla di questo tipo sul giornale. Credo che la Lazio rischi maggiormente per il tampone d’Immobile del lunedì post Torino rispetto alla situazione rispetto al tampone dei giorni precedenti. Taccone ha ammesso che Immobile il lunedì successivo al match di Torino era debolmente positivo. È stato violato il protocollo della FIGC come è accaduto venerdì quando il Campus Biomedico ha dichiarato la positività di Immobile che poi è andato al campo. Alcuni giocatori sono risultati positivi e poi negativi in poco tempo. Immobile invece passa da positivo a negativo poi a positivo e poi negativo. È un caso unico al mondo. La Procura non è andata al Campus Biomedico perchè il laboratorio d’Avellino era stato messo nel mirino della procura da tempo. La Guardia di Finanza ha preso i referti anche a Formello e quindi anche quelli del Campus. Ronaldo? Anche lui ha violato il protocollo. La Gazzetta si è espressa sul punto e la sua violazione è anche arrogante ed abbiamo riportato anche le sue parole sui tamponi. Il suo atteggiamento non mi è piaciuto, mentre Ibrahimovic è educativo che dice ai cittadini di mettere la mascherina. La Lazio, come altri club, ha violato il protocollo. Guardando alle dichiarazioni di Pulcini, anche nel caso di Pulcini, sembrava si trattasse di un medico quasi “negazionista” che trattasse il Covid come una malattia parainfluenzale. Lazio trattata ugualmente ad altre squadre? Quando ero al Corriere dello Sport ho fatto degli articoli sullo stadio di Tor di Valle e i tifosi della Roma mi scrissero uno striscione e ciò mi è capitato anche con la Juventus. Immobile? Posso dare ragione sul fatto che non abbiamo celebrato bene il traguardo d’ Immobile. Per quanto riguarda gli inserti va detto che questi vengono prodotti grazie a degli inserti pubblicitari. La Lazio nella Gazzetta ha meno seguito e gli sponsor sulla Lazio non sono stati interessati a finanziare un inserto. L’Atalanta ad esempio ha degli sponsor che hanno piacere a far uscire inserti sul club. La persona che ha scritto sui tamponi è della Roma? È capitata casualmente perchè stiamo adottando la c.d. “solidarietà” e quindi Piccioni, il collega addetto a questi articoli, aveva preso dei giorni di solidarietà e quindi è una casualità. La situazione della Roma? È diversa da quella della Lazio. La girandola di positività e negatività della Lazio non è capitata ad altri club. La vicenda è particolare, la Lazio potrebbe anche essere parte lesa. La Gazzetta ha fatto un numero di pezzi specifici sul laboratorio che è quello su cui c’è l’inchiesta. Ho trovato sbagliato il comunicato della Lazio venerdì dopo la positività dichiarata .Cairo contro Lotito alla base di questi pezzi? Cairo per tutto il periodo sui pezzi con la Lazio era ricoverato in osservazione ed isolamento per il Covid. Gli ho solo chiesto se andare avanti via messaggio. Debiti della Roma? Abbiamo fatto varie pagine. La Roma ha debiti grandi. La prima pagina di domenica non è stata eccessiva? Sabato la Gazzetta insieme al Corriere della Sera è stato l’unico giornale che aveva detto che i tamponi positivi del Campus erano molecolari, mentre tutti gli altri dicevano che erano test rapidi. A conferma di ciò, Pulcini il pomeriggio ha mandato a casa i calciatori. Forse abbiamo esagerato un po’ con l’enfasi. Noi, comunque, continueremo a monitorare molti club sulla questione tamponi. Non do le patenti di colpevolezza a nessuno, ho raccontato i fatti che principalmente riguardano i due giorni con i tamponi del Campus. la consegna della Scarpa d’Oro a Immobile? Tranquilli che farò la prima pagina”.

