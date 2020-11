Bobo Vieri su Caicedo: “Fossi un dirigente dell’Inter lo prenderei immediatamente”

Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’ex giocatore di Inter e Lazio durante una diretta sul suo profilo Instagram, ha voluto richiamare l’attenzione dei dirigenti nerazzurri, sostenendo come Caicedo sarebbe perfetto come riserva di Lukaku.

Questo il suo commento sull’attaccante biancoceleste: “Fossi un dirigente dell’Inter andrei immediatamente a parlare con Caicedo, lui sa svolgere il ruolo di dodicesimo. Glielo direi, sei il vice Lukaku, vieni da noi. Se accetta bene. Ma devono provarci, altrimenti cosa c**** fanno tutto il giorno in sede?”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: