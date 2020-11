Cardenas, ex allenatore di Caicedo: “Era un adolescente povero, ma ricco di sogni. Ha lasciato il segno in ogni squadra”

Non smette più di far parlare di sè Felipe Caicedo, l’uomo degli ultimi minuti biancocelesti che sta ormai stupendo l’Italia intera e non solo. Del centravanti laziale, ai microfoni di Europa Calcio, ha parlato anche Jesus Juche Cardenas, uno dei primi allenatori dell’ecuadoriano: “Conosco Felipe da quando aveva 14 anni, era un adolescente di quartiere povero ma ricco di sogni, contentissimo di imparare a giocare a calcio; mi domandava di aiutarlo e seguirlo. Fin dall’inizio sognava di giocare in Europa dato che il calcio in Ecuador non lo attirava tanto. Mi diceva della Champions League e conosceva molti dei calciatori europei più importanti. Da parte mia, gli dicevo sempre che per giungere a certi livelli non era sufficiente il talento, ma servivano anche responsabilità, disciplina e carattere. Era un calciatore in possesso di una buona gestione e manovra del pallone. Questo gli ha consentito di andare con l’Under-16 del Rocafuerte. Lì poco dopo impressionò tanti scout per il modo semplice di giocare, l’ottimo dribbling e la semplicità di andare a segno. Quando aveva 18 anni mentre giocavamo in Venezuela mise a segno una grandissima giocata, e con la sua forza fisica assomigliava ad uno uragano. Convincemmo i dirigenti del Rocafuerte a lasciarlo andare in Svizzera. In Sudamerica già c’erano molti procuratori che lo volevano nella loro scuderia e ci domandavano molto sul suo conto. Alla fine andò al Basilea, c’erano degli scout svizzeri che lo stavano visionando da molto tempo, circa due anni. Fu la scelta migliore. In qualunque squadra abbia giocato ha sempre lasciato il segno, anche al Manchester City. Non scorderò mai quando mi diceva che voleva arrivare in Europa, ha avverato il suo sogno. Anche oggi spesso è decisivo con la Lazio, cosa per nulla semplice se consideriamo che in quella formazione c’è un capocannoniere nato come Ciro Immobile. È evidente che il tecnico Inzaghi ha imparato a conoscere molto bene le qualità di Caicedo, lo ha fatto diventare un jolly vincente“.

